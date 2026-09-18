Вибухи на Полтавщині 18 вересня: під ударом опинилося приватне підприємство
Вибухи у Кременчуцькому районі Полтавської області прогриміли вдень 18 вересня. Ворог атакував приватне підприємство.
Про наслідки російської атаки повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Вибухи у Кременчуцькому районі 18 вересня: що відомо
За словами Дяківнича, внаслідок вибухів у Кременчуцькому районі пошкоджені будівлі, розташовані поруч із підприємством, а також автомобілі.
За попередніми даними, постраждали двоє людей. Вони дістали травми середнього ступеня тяжкості.
Обох постраждалих госпіталізували до лікарні.
Інформація щодо наслідків вибухів у Кременчуцькому районі 18 вересня уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 668-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Полтавська ОВА