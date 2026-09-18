Вибухи у Кременчуцькому районі Полтавської області прогриміли вдень 18 вересня. Ворог атакував приватне підприємство.

Про наслідки російської атаки повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Вибухи у Кременчуцькому районі 18 вересня: що відомо

За словами Дяківнича, внаслідок вибухів у Кременчуцькому районі пошкоджені будівлі, розташовані поруч із підприємством, а також автомобілі.

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За попередніми даними, постраждали двоє людей. Вони дістали травми середнього ступеня тяжкості.

Обох постраждалих госпіталізували до лікарні.

Інформація щодо наслідків вибухів у Кременчуцькому районі 18 вересня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 668-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: Полтавська ОВА

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