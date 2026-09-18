Вибухи в Сумах пролунали ввечері в п’ятницю. Росіяни атакували місто на околиці керованими авіабомбами. Зафіксоване влучання в багатоповерхівку.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Вибухи в Сумах 18 вересня: які наслідки

– Ворог вдарив керованими авіабомбами по Сумах та околицях міста. На жаль, є влучання у багатоповерховий житловий будинок, – йдеться у повідомленні.

Григоров додав, що за попередньою інформацією під завалами перебувають люди.

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В Сумській МВА уточнили, що одним з влучань уражено житлову забудову у Ковпаківському районі. Всього під ударами опинилися щонайменше чотири багатоповерхівки.

В.о. сумського міського голови Артем Кобзар зазначив, що станом на зараз відомо про п’ятьох постраждалих, серед них – одна дитина. Медики надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, 16 вересня ворог атакував Суми керованими авіабомбами. Були зафіксовані влучання в КАБами по Ковпаківському та Зарічному районах Сум.

Зафіксовано влучання на двох локаціях міста: уражено промислову зону та будинки приватного сектору.

Внаслідок російського удару шестеро людей отримали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 668-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська МВА

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