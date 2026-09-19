Ввечері 18 вересня російські війська атакували Балаклію Харківської області ударними безпілотниками, пошкодивши житлові будинки.

Про наслідки атаки повідомили начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов та ДСНС України.

Атака на Балаклію 18 вересня: що відомо

Російські війська пізно ввечері атакували один із мікрорайонів Балаклії. На місці одного з влучань виникла пожежа, у приватних домоволодіннях пошкоджені дахи та вікна.

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Внаслідок одного з вибухів був зруйнований приватний житловий будинок. Під його завалами опинилося літнє подружжя — 74-річний чоловік та 71-річна жінка.

Рятувальники дістали їхні тіла з-під завалів. У ДСНС зазначили, що роботи проводили під постійною загрозою повторних російських обстрілів.

Також повідомлялося про двох поранених. Їх госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу.

За останніми даними Балаклійської МВА, загалом унаслідок російської атаки загинули четверо людей.

У Балаклійській громаді оголосили День жалоби

Через загибель чотирьох мирних жителів 19 вересня у Балаклійській громаді оголосили Днем жалоби.

На будівлях установ та організацій у громаді цього дня приспустять Державні Прапори України.

— Сьогодні ми разом схиляємо голови у скорботі за кожним із загиблих. Висловлюю найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Жодні слова не здатні зменшити біль цієї втрати, — повідомив Віталій Карабанов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 669-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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