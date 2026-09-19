Атака на Київщину: повітряна тривога тривала майже добу, пошкоджено склади
Російські війська протягом доби атакували Київщину ударними безпілотниками, пошкодивши складські, виробничі та житлові об’єкти.
Про наслідки атаки повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко
Атака на Київську область 19 вересня: що відомо
Повітряна тривога на Київщині протягом доби тривала фактично безперервно. За цей час російські удари пошкодили дев’ять цивільних об’єктів у чотирьох районах області.
В Обухівському районі пошкоджено три об’єкти, у Вишгородському — один, Бориспільському — два, а Бучанському — три.
Найбільше пошкоджень зазнали складські приміщення — загалом їх п’ять. Також пошкоджені виробниче та гаражне приміщення, транспортні засоби і багатоквартирний житловий будинок.
У Бучанському районі внаслідок російської атаки спалахнула складська будівля на території офісно-логістичного комплексу. Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу.
Через численні повітряні тривоги та загрозу повторних ударів працівникам ДСНС доводиться періодично відходити на безпечну відстань.
Ще одна пожежа виникла на покрівлі складського приміщення у Бучанському районі. Її вже ліквідували.
Інформація щодо наслідків атаки на Київську область 19 вересня уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 669-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.