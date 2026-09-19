Російські війська протягом доби атакували Київщину ударними безпілотниками, пошкодивши складські, виробничі та житлові об’єкти.

Про наслідки атаки повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко

Атака на Київську область 19 вересня: що відомо

Повітряна тривога на Київщині протягом доби тривала фактично безперервно. За цей час російські удари пошкодили дев’ять цивільних об’єктів у чотирьох районах області.

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В Обухівському районі пошкоджено три об’єкти, у Вишгородському — один, Бориспільському — два, а Бучанському — три.

Найбільше пошкоджень зазнали складські приміщення — загалом їх п’ять. Також пошкоджені виробниче та гаражне приміщення, транспортні засоби і багатоквартирний житловий будинок.

У Бучанському районі внаслідок російської атаки спалахнула складська будівля на території офісно-логістичного комплексу. Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу.

Через численні повітряні тривоги та загрозу повторних ударів працівникам ДСНС доводиться періодично відходити на безпечну відстань.

Ще одна пожежа виникла на покрівлі складського приміщення у Бучанському районі. Її вже ліквідували.

Інформація щодо наслідків атаки на Київську область 19 вересня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 669-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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