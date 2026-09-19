У ніч проти 19 вересня російські війська знову атакували Одесу, зокрема повторно вдарили по адміністративній будівлі, пошкодженій напередодні.

Про наслідки атаки повідомили начальник Одеської МВА Сергій Лисак, голова Одеської ОВА Олег Кіпер та ДТЕК.

Атака на Одесу 19 вересня: що відомо

Під час нічної атаки російські війська знову вдарили по адміністративній будівлі в Одесі, яка вже була пошкоджена під час атаки 18 вересня.

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На верхніх поверхах будівлі спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно її ліквідували.

Також у місті пошкоджені два житлові будинки — понівечені дахи, фасад та скління. Пошкоджень зазнали легковий автомобіль і мікроавтобус.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджена двоповерхова будівля освітнього закладу та інфраструктура міста.

За даними місцевої влади, станом на ранок інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

Понад 178 тисяч родин в Одесі та районі без світла

Через масовану атаку сталися аварійні відключення електроенергії у частині Одеського району. Зокрема, без світла залишилися споживачі у Пересипському та Приморському районах Одеси, повідомили в ДТЕК.

Станом на ранок енергетики вже повернули електроенергію понад 60 тис. родин. Водночас 178,7 тис. сімей поки залишаються без світла.

У ДТЕК попередили, що через наслідки атаки можливі перебої в роботі критичної інфраструктури та електротранспорту. Енергетики продовжують відновлювальні роботи.

Інформація щодо наслідків атаки на Одесу 19 вересня уточнюється.

Нагадаємо, що напередодні 18 вересня російські війська атакували дронами центр Одеси. Один з ударів припав по 11-поверховій адміністративній будівлі, всередині якої на той момент нікого не було.

Приблизно через пів години, коли на місці вже працювали рятувальники та інші служби, росіяни повторно вдарили по цій самій будівлі. Під час другого удару поранень зазнали двоє рятувальників.

Загалом унаслідок атаки постраждали 11 людей. Трьох із них госпіталізували, решті надали медичну допомогу амбулаторно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 669-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

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