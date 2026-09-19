Російські війська від самого ранку завдають ударів FPV-дронами по Запоріжжю та прилеглих автошляхах. Внаслідок ворожих атак пошкоджено цивільну інфраструктуру, а також є постраждалий.

Про це повідомляє виконувач обов’язків очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Атака на Запоріжжя 19 вересня: які наслідки

Російські безпілотники поцілили по цивільних автомобілях, проїжджій частині та території місцевого штрафмайданчика. Крім того, кілька ворожих дронів упали, так і не вибухнувши.

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Внаслідок одного з влучань травмувався чоловік. Російський FPV-дрон поцілив у вантажне авто, яке рухалося автотрасою Запоріжжя — Донецьк. Водія з отриманими травмами терміново госпіталізували до медичного закладу.

У зв’язку з активізацією ворожих безпілотників в Запорізькій ОВА закликали жителів області суворо дотримуватися правил безпеки під час загрози.

— Будь ласка, під час повітряної тривоги не залишайтеся на відкритому просторі та не наближайтеся до місць падіння дронів. Навіть якщо він не вибухнув, це може бути небезпечно, — наголосив Семікін.

Також він звернув увагу, що наразі в регіоні активізували роботи з посилення захисту обласного центру від атак FPV-дронів, адже безпека людей є одним із головних пріоритетних завдань.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 669-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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