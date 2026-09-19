Вибухи в Києві: у Дніпровському районі впали уламки безпілотника
У суботу, 19 вересня, російські війська масовано атакували безпілотниками Київ. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа у столиці.
Про наслідки розповів міський глава Києва Віталій Кличко.
Вибухи в Києві 19 вересня: які наслідки
За словами Кличка, після атаки безпілотників у Дніпровському районі Києва уламки впали на територію приватної садиби.
Мер столиці розповів, що виникла пожежа у господарчій будівлі.
Перед вибухами у Києві лунав сигнал повітряної тривоги через масовану дронову загрозу, після чого безпілотники помітили у небі над столицею.
Ввечері 18 вересня Росія атакувала Київ балістичним озброєнням. У столиці працювали сили протиповітряної оборони, які збивали балістичні ворожі ракети.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 669-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.