Одна людина загинула, троє дістали поранення під час атак на Краматорськ сьогодні, 20 вересня.

Про це повідомили у Краматорській міській раді та Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Атака на Краматорськ сьогодні, 20 вересня: що відомо

Атака на Краматорськ сьогодні, 20 вересня, була із застосуванням артилерійських снарядів та авіабомб.

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Так, о 10:10 російські війська завдали удару по місту трьома артилерійськими снарядами.

Під ворожим вогнем опинився мікрорайон Лазурний.

Окупанти пошкодили заклад загальної середньої освіти та кілька багатоповерхових житлових будинків.

Уламки російського снаряду обірвали життя жінки 1956 року народження, яка йшла містом.

Також постраждав чоловік 1961 року народження.

Згодом росіяни скинули на житлову забудову дві авіабомби.

Ворожі боєприпаси пошкодили чотири багатоквартирні будинки, п’ять автомобілів та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

За словами керівника гуманітарної місії Проліска Євгена Капліна, одна з бомб поцілила просто в евакуаційний пункт Краматорська, де саме перебували евакуйовані та евакуаційники.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок авіаудару поранення дістали чоловік та жінка.

Рятувальники, які працювали на місці атак на Краматорськ, ліквідували пожежу у двоповерховій будівлі закладу освіти на площі 4 800 кв. м.

Крім того, працівникам ДСНС України довелося деблокували вхідні двері однієї з квартир, щоб врятувати людей.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Краматорська міська рада, ДСНС України, Євген Каплін

Фото: ДСНС України

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