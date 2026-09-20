Атака на Київську область: руйнування у трьох районах, горіли склади
Під час вечірньої атаки на Київську область 20 вересня під ударом перебували три райони регіону.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко та представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Атака на Київську область 20 вересня: що відомо
Унаслідок вечірньої атаки на Київську область 20 вересня зафіксовано руйнування в Бучанському, Бориспільському та Фастівському районах.
У Бучанському районі пошкоджено автомобіль. Займання рятувальники вже ліквідували.
У Бориспільському районі горіли складські приміщення. Крім того, окупанти пошкодили навіс та автомобіль на території приватного домоволодіння.
У Фастівському районі пошкоджено будівлі підприємства та автомобілі.
Нагадаємо, що вдень в останньому районі, зокрема в Боярці, вирувала пожежа після падіння уламків ворожого безпілотника.
Тоді було пошкоджено вікна та покрівлю двох будівель та Алею пам’яті загиблих. Крім того, горіли складські будівлі.
Уночі в цьому районі вирувала пожежа на території підприємства.
У Вишгородському районі вдень 20 вересня було пошкоджено дві складські будівлі та три одиниці техніки.
Додамо, що вранці в лікарні померла дитина, яка зазнала поранень внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі.
Ще двоє дітей — братик і сестричка — та їхня мати загинули у Фастівському районі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Тимур Ткаченко, ДСНС України
Фото: ДСНС України