Під час вечірньої атаки на Київську область 20 вересня під ударом перебували три райони регіону.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко та представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Атака на Київську область 20 вересня: що відомо

Унаслідок вечірньої атаки на Київську область 20 вересня зафіксовано руйнування в Бучанському, Бориспільському та Фастівському районах.

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У Бучанському районі пошкоджено автомобіль. Займання рятувальники вже ліквідували.

У Бориспільському районі горіли складські приміщення. Крім того, окупанти пошкодили навіс та автомобіль на території приватного домоволодіння.

У Фастівському районі пошкоджено будівлі підприємства та автомобілі.

Нагадаємо, що вдень в останньому районі, зокрема в Боярці, вирувала пожежа після падіння уламків ворожого безпілотника.

Тоді було пошкоджено вікна та покрівлю двох будівель та Алею пам’яті загиблих. Крім того, горіли складські будівлі.

Уночі в цьому районі вирувала пожежа на території підприємства.

У Вишгородському районі вдень 20 вересня було пошкоджено дві складські будівлі та три одиниці техніки.

Додамо, що вранці в лікарні померла дитина, яка зазнала поранень внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі.

Ще двоє дітей — братик і сестричка — та їхня мати загинули у Фастівському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Тимур Ткаченко, ДСНС України

Фото: ДСНС України

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