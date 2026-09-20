Зафіксовано падіння дрона під час вибухів у Києві сьогодні, 20 вересня.

Оновлено о 15:03. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Вибухи в Києві сьогодні, 20 вересня: що відомо

Вибухи в Києві сьогодні, 20 вересня, прогриміли орієнтовно о 13:12.

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Міський голова Віталій Кличко зазначив, що сили протиповітряної оборони відбивають атаку дронів, що один за одним летять до міста.

Менше ніж за дві години мер уточнив, що в Голосіївському районі впав ворожий безпілотник.

За попередніми даними, сталося це в районі нежитлової забудови.

На місце події наразі прямують екстрені служби.

Нагадаємо, що 19 вересня росіяни масовано атакували Київ. У Дніпровському районі Києва уламки впали на територію приватної садиби.

18 вересня в Подільському районі столиці під час ворожої атаки зафіксовано влучання в нежитлову будівлю. Повідомлялося про пораненого чоловіка.

16 вересня зранку у Києві через ворожу атаку загорівся склад у Святошинському районі. Вдень росіяни знову атакували столицю, зафіксовано влучання та падіння уламків збитих цілей на кількох локаціях.

15 вересня РФ також атакувала Київ ударними безпілотниками. Низка влучань зафіксована в Соломʼянському районі. У Святошинській РДА повідомили, що внаслідок атаки РФ вдень у вівторок постраждали двоє людей, загиблих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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