Пожежа на об’єкті інфраструктури спалахнула після вечірніх вибухів у Черкасах сьогодні, 20 вересня.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Вибухи в Черкасах сьогодні, 20 вересня: що відомо

Вибух у Черкасах сьогодні, 20 вересня, прогримів орієнтовно о 17:27.

Зараз дивляться

У той час Повітряні сили ЗСУ саме сповістили, що через Кременчуцьке водосховище курсом на Черкаси/Смілу летить реактивний безпілотник.

Невдовзі очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що в обласному центрі впав російський дрон.

Унаслідок цього сталася пожежа на об’єкті інфраструктури.

Крім того, у Звенигородському районі через ворожий дрон зайнялась будівля приватного підприємства.

В обох випадках, зазначав Ігор Табурець, на щастя, минулося без травмованих.

Наразі усі оперативні служби працюють над ліквідацією атак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ігор Табурець

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.