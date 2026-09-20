Вибухи в Черкасах: сталася пожежа на об’єкті інфраструктури після падіння дрона
Пожежа на об’єкті інфраструктури спалахнула після вечірніх вибухів у Черкасах сьогодні, 20 вересня.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Вибухи в Черкасах сьогодні, 20 вересня: що відомо
Вибух у Черкасах сьогодні, 20 вересня, прогримів орієнтовно о 17:27.
У той час Повітряні сили ЗСУ саме сповістили, що через Кременчуцьке водосховище курсом на Черкаси/Смілу летить реактивний безпілотник.
Невдовзі очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що в обласному центрі впав російський дрон.
Унаслідок цього сталася пожежа на об’єкті інфраструктури.
Крім того, у Звенигородському районі через ворожий дрон зайнялась будівля приватного підприємства.
В обох випадках, зазначав Ігор Табурець, на щастя, минулося без травмованих.
Наразі усі оперативні служби працюють над ліквідацією атак.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Ігор Табурець