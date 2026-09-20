Жінка загинула, а її чоловік дістав поранення під час вечірніх вибухів у Сумах сьогодні, 20 вересня.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Вибухи в Сумах сьогодні, 20 вересня: що відомо

Вибухи в Сумах прогриміли ввечері 20 вересня, коли російські війська атакували місто безпілотниками.

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За словами очільника ОВА, два ворожі дрони вдарили поблизу багатоквартирного житлового будинку.

Унаслідок влучань пошкоджено будинок та п’ять автівок.

Ворожа атака забрала життя 38-річної жінки.

41-річного чоловіка загиблої з численними осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні.

Після цього армія РФ скинула керовані авіабомби на територію одного з університетів у Зарічному районі Сум.

Будівля зазнала значних руйнувань.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

На місці працюють усі оперативні служби.

Нагадаємо, що напередодні четверо людей загинули в Шосткинському районі. Тоді армія РФ вдарила FPV-дроном по автомобілю.

Ворожий удар забрав життя подружжя (56-річної жінки та 58-річного чоловіка), 45-річного чоловіка та 76-річної жінки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 670-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Олег Григоров, Артем Кобзар, Сергій Кривошеєнко

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