Росія протягом вчорашнього дня, усієї ночі та ранку атакує Київську область ударними дронами.

Атака на Київщину 21 вересня: що відомо

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, ворог без упину атакує Київщину ударними БпЛА.

– Повітряна тривога в області тривала майже весь вчорашній день, усю ніч і продовжується зараз, – наголосив він.

Під атакою ворога опинились цивільні об’єкти у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

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За добу пошкоджено 34 об’єкти. Серед них — приватні будинки, складські та виробничі приміщення, гуртожиток, адміністративні будівлі, СТО, АЗС, фермерське господарство, об’єкти інфраструктури та транспорт.

Пошкодження зафіксовано у Фастівському районі — 12 об’єктів, Бучанському — 11, Вишгородському — 5, Бориспільському та Обухівському — по 3.

Служби продовжують працювати на місцях, фіксувати пошкодження та ліквідовувати наслідки атаки.

– Ворог намагається залякати людей і завдати шкоди цивільній інфраструктурі, – додає очільник Київської ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 671-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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