Атака на Київщину: повітряна тривога не вщухає, пошкоджено АЗС, склади та будинки
- Росія протягом 20 вересня, всієї ночі та ранку 21 вересня атакувала Київську область ударними безпілотниками.
- Глава Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, у яких районах зафіксовано наслідки атак дронами.
- Також він розповів про наслідки ударів, зазначивши, що за добу пошкоджено 34 об'єкти.
Росія протягом вчорашнього дня, усієї ночі та ранку атакує Київську область ударними дронами.
Атака на Київщину 21 вересня: що відомо
Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, ворог без упину атакує Київщину ударними БпЛА.
– Повітряна тривога в області тривала майже весь вчорашній день, усю ніч і продовжується зараз, – наголосив він.
Під атакою ворога опинились цивільні об’єкти у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.
За добу пошкоджено 34 об’єкти. Серед них — приватні будинки, складські та виробничі приміщення, гуртожиток, адміністративні будівлі, СТО, АЗС, фермерське господарство, об’єкти інфраструктури та транспорт.
Пошкодження зафіксовано у Фастівському районі — 12 об’єктів, Бучанському — 11, Вишгородському — 5, Бориспільському та Обухівському — по 3.
Служби продовжують працювати на місцях, фіксувати пошкодження та ліквідовувати наслідки атаки.
– Ворог намагається залякати людей і завдати шкоди цивільній інфраструктурі, – додає очільник Київської ОВА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 671-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.