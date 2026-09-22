У ніч проти 22 вересня російські війська здійснили атаку на Миколаївську область. Унаслідок ударів загинув трирічний хлопчик, ще четверо людей дістали поранення.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Атака на Миколаївську область: що відомо

За словами Георгія Решетілова, російські війська здійснили атаку на Миколаївську область Шахедами.

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– У Вознесенському районі загинув трирічний хлопчик. У Баштанському районі поранення дістали четверо чоловіків віком 21, 26, 33 та 37 років. Трьох постраждалих госпіталізували, ще один лікуватиметься амбулаторно, – написав Решетілов.

Також він повідомив, що станом на ранок 22 вересня 21-річний чоловік перебуває у надважкому стані. Стан ще одного постраждалого медики оцінюють як стабільно важкий, третього – як стабільний.

Пораненим надають усю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, вночі 4 серпня російські війська атакували приватний сектор Миколаєва. Внаслідок атаки загинула 89-річна жінка, ще семеро людей дістали поранення.

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