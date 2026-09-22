Атака на Полтавщину 22 вересня: під ударом були підприємства та обʼєкт інфраструктури
Вночі 22 вересня Росія завдала масованого удару по Полтавщині.
Атака на Полтавську область 22 вересня: що відомо
Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, у Кременчуцькому районі атаковано промислове підприємство та обʼєкт критичної інфраструктури.
У Полтавському районі ворожий БпЛА впав на територію приватного агропідприємства. Пошкоджено господарче приміщення та техніку.
На щастя, в обох випадках люди не постраждали.
Нагадаємо, що вночі РФ також завдала ударів по столиці та Дніпру й області.
У Києві зафіксовані наслідки у трьох районах – Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському. Також відомо про чотирьох постраждалих та пожежі.
У Дніпрі у результаті російської атаки троє людей загинули, шестеро отримали поранення. Загалом ворог атакував 4 райони області ракетами, безпілотниками та артилерією.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 672-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.