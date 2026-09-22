Вночі 22 вересня Росія завдала масованого удару по Полтавщині.

Атака на Полтавську область 22 вересня: що відомо

Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, у Кременчуцькому районі атаковано промислове підприємство та обʼєкт критичної інфраструктури.

У Полтавському районі ворожий БпЛА впав на територію приватного агропідприємства. Пошкоджено господарче приміщення та техніку.

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На щастя, в обох випадках люди не постраждали.

Нагадаємо, що вночі РФ також завдала ударів по столиці та Дніпру й області.

У Києві зафіксовані наслідки у трьох районах – Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському. Також відомо про чотирьох постраждалих та пожежі.

У Дніпрі у результаті російської атаки троє людей загинули, шестеро отримали поранення. Загалом ворог атакував 4 райони області ракетами, безпілотниками та артилерією.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 672-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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