Нічна атака на Україну 22 вересня: РФ запустила Онікси, Іскандери, Калібри та 212 БпЛА
- У ніч на 22 вересня РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Україну.
- Ворог застосував ракети Онікс, Іскандер-М/С-400/KN-23, Калібр, Бандероль/Дань-Т та 212 ударних БпЛА.
- У Повітряних силах ЗСУ розповіли, які області стали основними напрямками удару.
У ніч на 22 вересня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників.
Нічна атака на Україну 22 вересня: що відомо
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, атака розпочалася ще о 18:00 21 вересня. Противник застосував протикорабельні ракети Онікс із Ростовської області РФ, балістичні ракети Іскандер-М/С-400/KN-23 із Курської, Ростовської та Воронезької областей, а також чотири крилаті ракети Калібр з акваторії Каспійського моря.
Крім того, росіяни запустили вісім повітряних цілей типу Бандероль/Дань-Т із Бєлгородської області, 212 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема реактивних, а також дронів-імітаторів Пародія.
Запуски безпілотників здійснювалися з районів Орла, Міллерова, Шаталова, Курська та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Чауди в Криму.
Основними напрямками удару стали Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 186 повітряних цілей. Серед них — одна ракета Калібр, вісім Бандероль/Дань-Т та 177 безпілотників типу Shahed, Гербера й інших типів.
Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних дронів на 22 локаціях. Ще на чотирьох локаціях впали уламки збитих цілей.