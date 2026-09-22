Вибухи у Дніпрі та області: атаковано підприємства у 3 містах, є загиблі та постраждалі
Вночі 22 вересня у Дніпропетровській області лунали вибухи. Внаслідок російської атаки двоє людей загинули, шестеро дістали поранень.
Вибухи у Дніпрі та області 22 вересня: що відомо
Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, росіяни одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у трьох містах області – Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді.
Наразі відомо, що шість людей отримали поранення через ворожу атаку на Дніпро.
Двоє людей госпіталізовані. 25-річний чоловік – у важкому стані.
Також через російський обстріл загинули двоє людей.
Нагадаємо, що російські війська вдень 19 вересня здійснили атаку на Дніпро. Внаслідок влучання годить будівля торгового центру, є постраждалі. Внаслідок обстрілу поранень дістали четверо людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 671-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.