Вночі 22 вересня у Дніпропетровській області лунали вибухи. Внаслідок російської атаки двоє людей загинули, шестеро дістали поранень.

Вибухи у Дніпрі та області 22 вересня: що відомо

Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, росіяни одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у трьох містах області – Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді.

Наразі відомо, що шість людей отримали поранення через ворожу атаку на Дніпро.

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Двоє людей госпіталізовані. 25-річний чоловік – у важкому стані.

Також через російський обстріл загинули двоє людей.

Нагадаємо, що російські війська вдень 19 вересня здійснили атаку на Дніпро. Внаслідок влучання годить будівля торгового центру, є постраждалі. Внаслідок обстрілу поранень дістали четверо людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 671-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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