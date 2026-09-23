Російські окупаційні війська завдали масованого авіаудару по Олександрівці на Донеччині. Внаслідок атаки загинули щонайменше чотири людини, ще четверо дістали поранення, серед яких є маленька дитина. Під завалами зруйнованого будинку можуть перебувати люди.

Про це повідомляє керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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За даними ОВА, близько 10:00 ранку російські війська скинули на селище чотири авіабомби. Внаслідок влучань повністю зруйновано багатоповерховий будинок.

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Загалом у селищі зафіксовано масштабні руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, зруйновано один багатоповерховий будинок, пошкоджено 11 багатоповерхівок, зазнали пошкоджень 42 приватні будинки.

Водночас пошкоджено дитячий садок, крамницю, адміністративну будівлю та шість автомобілів.

Наразі відомо про щонайменше чотирьох загиблих та чотирьох поранених. Серед травмованих — дитина 2021 року народження.

На місці атаки тривають аварійно-рятувальні роботи, залучені всі відповідальні служби.

За попередньою інформацією, під завалами зруйнованого будинку можуть залишатися ще вісім людей, серед яких двоє немовлят — діти 2024 та 2025 років народження.

Керівник Донецької ОВА звернувся до місцевих жителів із закликом терміново евакуюватися в безпечніші регіони України, наголосивши, що діти не повинні жити під авіабомбами та чекати наступних ударів.

Фото: Донецька ОВА

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