Російські війська атакували керованими авіабомбами Суми. Під ударом опинився Зарічний район міста, де зафіксовано влучання у житлову забудову та цивільні об’єкти. Відомо щонайменше про сімох постраждалих.

Про це повідомляють керівник Сумської ОВА Олег Григоров, очільник МВА Сергій Кривошеєнко та виконувач обов’язків міського глави Артем Кобзар.

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За даними місцевої влади, близько 15:00 у Зарічному районі Сум зафіксували три влучання ворожих керованих авіабомб (КАБ).

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Ворог цілеспрямовано атакував житловий сектор, об’єкти цивільної інфраструктури та нежитлову забудову.

Внаслідок авіаударів пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Крім того, на місці одного із влучань спалахнула масштабна пожежа.

Наразі відомо щонайменше про сімох поранених осіб. Вони вже доставлені до лікарні, де медики надають їм усю необхідну допомогу.

На місцях ударів працюють усі профільні та аварійно-рятувальні служби, триває ліквідація наслідків атаки. Інформація про остаточну кількість постраждалих та масштабів руйнувань продовжує уточнюватися.

Фото : ДСНС

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