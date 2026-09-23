Російські окупаційні війська завдали авіаудару по житловій забудові Краматорська. Внаслідок атаки поранено двох людей та пошкоджено місцевий храм ввечері 22 вересня.

Про це повідомляють Центр протидії дезінформації та Головне управління ДСНС у Донецькій області.

Удар РФ по храму в Краматорську

За даними Центру протидії дезінформації, під атаку російської армії потрапив храм на честь святого Іоанна Предтечі в Краматорську. Окупанти завдали по релігійній споруді прицільного удару.

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У ЦПД наголошують, що цілеспрямоване знищення українських церков укотре демонструє справжнє ставлення Росії до релігії, яку Кремль системно використовує виключно як інструмент пропаганди та маніпуляцій.

За інформацією ДСНС Донеччини, ворог скинув авіабомбу на житловий квартал міста. Внаслідок цього поранення дістали двоє людей.

Загалом у місті зазнали пошкоджень будівля храму, 10 багатоквартирних житлових будинків та легковий автомобіль.

В одному із 14-поверхових будинків після влучання спалахнули пожежі у квартирах на 7-му, 10-му та 14-му поверхах. Загальна площа загоряння становила близько 60 кв. м. Надзвичайники, які прибули на місце події, оперативно ліквідували пожежу.

Під час гасіння вогню врятували двох мешканців. Через сильне задимлення люди не могли самостійно вийти на свіже повітря, тому рятувальники вивели їх у безпечне місце.

Крім цього, працівники ДСНС обстежили пошкоджену територію та надали першу допомогу постраждалим.

Фото : ДСНС

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