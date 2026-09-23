У середу, 23 вересня, внаслідок російського обстрілу зазнала пошкоджень частина будівлі Конгресно-виставкового центру Парковий у Києві. На момент атаки у приміщенні комплексу відбувалися масові заходи.

Про це повідомили організатори саміту Lean Summit — Lean Institute Ukraine, чий захід саме проходив у КВЦ Парковий під час атаки на Київ.

КВЦ Парковий у Києві потрапив під атаку РФ

За попередніми даними, вдалося уникнути загибелі людей під час обстрілу КВЦ Парковий.

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— Усі живі й неушкоджені. Це зараз найголовніше, — йдеться в повідомленні.

За словами одного з учасників подій, які проходили в комплексі, серед присутніх є постраждалі через уламки розбитого скла.

У мережі та Telegram-каналах з’явилися відео з місця події, де видно руйнування фасаду, пошкодження будівлі та сліди займання. Станом на 18:30, пожежу, що виникла в КВЦ Парковий, повністю ліквідували.

Чим відомий КВЦ Парковий у Києві

Конгресно-виставковий центр Парковий є одним із головних майданчиків Києва для проведення масштабних бізнес-подій, міжнародних форумів, виставок та конференцій.

Крім того, у будівлі розташований центральний офіс партії Слуга народу, де регулярно проходили з’їзди та засідання політсили.

Об’єкт має власну історію: конгресно-виставковий комплекс із дата-центром та вертолітним майданчиком був збудований найближчим оточенням колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича.

Будівництво вертолітного майданчика свого часу фігурувало як один із епізодів у справі генеральної прокуратури проти Януковича та його соратників.

У 2018 році КВЦ Парковий офіційно передали громаді міста Києва, а у 2019 році комплекс придбав тодішній народний депутат України Максим Єфімов.

Фото : ДСНС

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