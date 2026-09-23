Будівля КВЦ Парковий у Києві постраждала внаслідок атаки РФ
У середу, 23 вересня, внаслідок російського обстрілу зазнала пошкоджень частина будівлі Конгресно-виставкового центру Парковий у Києві. На момент атаки у приміщенні комплексу відбувалися масові заходи.
Про це повідомили організатори саміту Lean Summit — Lean Institute Ukraine, чий захід саме проходив у КВЦ Парковий під час атаки на Київ.
КВЦ Парковий у Києві потрапив під атаку РФ
За попередніми даними, вдалося уникнути загибелі людей під час обстрілу КВЦ Парковий.
— Усі живі й неушкоджені. Це зараз найголовніше, — йдеться в повідомленні.
За словами одного з учасників подій, які проходили в комплексі, серед присутніх є постраждалі через уламки розбитого скла.
У мережі та Telegram-каналах з’явилися відео з місця події, де видно руйнування фасаду, пошкодження будівлі та сліди займання. Станом на 18:30, пожежу, що виникла в КВЦ Парковий, повністю ліквідували.
Чим відомий КВЦ Парковий у Києві
Конгресно-виставковий центр Парковий є одним із головних майданчиків Києва для проведення масштабних бізнес-подій, міжнародних форумів, виставок та конференцій.
Крім того, у будівлі розташований центральний офіс партії Слуга народу, де регулярно проходили з’їзди та засідання політсили.
Об’єкт має власну історію: конгресно-виставковий комплекс із дата-центром та вертолітним майданчиком був збудований найближчим оточенням колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича.
Будівництво вертолітного майданчика свого часу фігурувало як один із епізодів у справі генеральної прокуратури проти Януковича та його соратників.
У 2018 році КВЦ Парковий офіційно передали громаді міста Києва, а у 2019 році комплекс придбав тодішній народний депутат України Максим Єфімов.