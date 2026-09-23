Росія атакувала фармацевтичний завод Дарниця у Києві.

Атака на завод Дарниця у Києві: що відомо

Про це повідомила членкиня Стратегічної ради компанії Катерина Загорій.

Водночас вона зазначила, що загиблих серед працівників заводу Дарниця немає.

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– З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків. На цей момент можемо підтвердити, що загиблих серед працівників немає, — наголосила вона.

Нагадаємо, що впродовж ночі та ранку 23 вересня ворожі дрони атакували столицю України.

Наразі відомо, що внаслідок вибухів у Києві 23 вересня загинули двоє людей, ще 25 мешканців столиці постраждали. Один чоловік помер у лікарні від отриманих поранень, ще одна людина загинула внаслідок атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 673-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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