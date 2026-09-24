Упродовж доби та вранці 24 вересня Житомирська область перебувала під ударами російських окупаційних військ. Унаслідок ворожої атаки поранень зазнала одна людина. Зафіксовані значні руйнування соціальної інфраструктури в кількох районах регіону.

Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Атака на Житомирську область 24 вересня: наслідки

За словами очільника ОВА, підрозділи ДСНС упродовж усієї доби ліквідовували наслідки російських обстрілів у різних куточках Житомирської області, однак уже зранку ворог відновив атаки.

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Зокрема, у Коростенському районі внаслідок ворожого удару дістала поранення людина.

Масовані обстріли призвели до пошкоджень об’єктів критичної, комунальної та соціальної сфери в Житомирській області.

Загалом по регіону зафіксовано пошкодження адміністративних будівель, лінії електропередач, вікон у приміщеннях медичного та дитячого закладів, скління у житлових будинках, покрівлі господарської будівлі.

Всі пожежі, що спалахнули на місцях влучань та падіння уламків, рятувальники оперативно ліквідували. Наразі підрозділи ДСНС та профільні служби продовжують обстеження територій, інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Фото: Житомирська ОВА

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