Нічна атака на Україну 24 вересня: РФ запустила Циркони, Іскандери та 282 дрони
Уночі проти 24 вересня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши протикорабельні ракети, балістику та безпілотники різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 24 вересня: що відомо
Під час нічної атаки на Україну, що почалася з 18:00 23 вересня, російські війська застосували ракети та ударні безпілотники.
Під час нічної атаки на Україну противник запустив:
- протикорабельні ракети Циркон (із Курської, Ростовської та Орловської областей РФ);
- балістичні ракети Іскандер-М/ С-400/ KN-23 (із Курської та Брянської областей РФ);
- 282 ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, Гербера, баражувальні боєприпаси Бандероль/Дань-Т та дрони-імітатори типу Пародія.
Безпілотники запускали з районів російських Орла, Міллерова, Шаталова, Курська та Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька, із Гвардійського та мису Чауда, що у Криму, а також з акваторії Азовського моря.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 24 вересня протиповітряна оборона збила або приглушила 227 повітряних цілей:
- чотири протикорабельні ракети Циркон;
- три балістичні ракети Іскандер-М/С-400/KN-23;
- одну Бандероль/Дань-Т;
- 219 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 13 локаціях. Ще на десяти локаціях впали уламки збитих цілей.
Станом на 08:00 24 вересня атака на Україну триває — у повітряному просторі України залишаються десятки ворожих безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 674-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.