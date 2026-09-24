Уночі проти 24 вересня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши протикорабельні ракети, балістику та безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 24 вересня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну, що почалася з 18:00 23 вересня, російські війська застосували ракети та ударні безпілотники.

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Під час нічної атаки на Україну противник запустив:

протикорабельні ракети Циркон (із Курської, Ростовської та Орловської областей РФ);

балістичні ракети Іскандер-М С-400 KN-23 (

282 ударні БпЛА типу Shahed Бандероль

Безпілотники запускали з районів російських Орла, Міллерова, Шаталова, Курська та Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька, із Гвардійського та мису Чауда, що у Криму, а також з акваторії Азовського моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 24 вересня протиповітряна оборона збила або приглушила 227 повітряних цілей:

чотири протикорабельні ракети Циркон;

три балістичні ракети Іскандер-М/С-400/KN-23;

одну Бандероль/Дань-Т;

219 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 13 локаціях. Ще на десяти локаціях впали уламки збитих цілей.

Станом на 08:00 24 вересня атака на Україну триває — у повітряному просторі України залишаються десятки ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 674-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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