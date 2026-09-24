Унаслідок нічних вибухів у Києві сьогодні, 24 вересня, загинули щонайменше двоє людей.

Про наслідки атаки повідомили мер Києва Віталій Кличко, представники КМВА та ДСНС України.

Вибухи в Києві сьогодні, 24 вересня: що відомо

Вибухи в Києві сьогодні, 24 вересня, пролунали під час нічної повітряної тривоги. Кличко повідомив, що столиця перебуває під атакою балістики, та закликав жителів залишатися в укриттях.

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Перші виклики медиків надійшли зі Святошинського та Подільського районів. Згодом стало відомо про падіння уламків та пошкодження одразу на кількох локаціях.

У Солом’янському районі уламки впали на територію нежитлової забудови. За даними ДСНС, частково зруйновані складські будівлі, після чого виникла пожежа з поширенням вогню на підвальні приміщення.

Рятувальники ліквідували займання. Трьох постраждалих госпіталізували.

У Подільському районі уламки ракети впали на автомобільну парковку біля пологового будинку. Загорілися чотири автомобілі, пожежу вдалося ліквідувати. На парковці виявили тіло загиблого.

Сам пологовий будинок також зазнав пошкоджень — вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило частину фасаду. За попередньою інформацією, серед людей у медзакладі постраждалих немає. Пошкоджень зазнав і розташований поруч клініко-діагностичний центр.

На іншій локації в Подільському районі горіла одноповерхова нежитлова будівля. Цю пожежу рятувальники також ліквідували.

У Дніпровському районі уламки впали у дворах житлових будинків. За однією з адрес частково зруйнований приватний будинок. Рятувальники врятували одну людину, також пошкоджені два сусідні будинки.

Крім того, пошкоджена триповерхова адміністративна будівля, де виникла пожежа. Відомо про одного постраждалого.

Пізніше Кличко повідомив ще про дві адреси у Дніпровському районі, де уламки впали на території приватних садиб.

У Дарницькому районі уламок ракети впав на проїжджу частину дороги. Через це вогнем охопило три автомобілі.

Наразі відомо, що унаслідок вибухів у Києві 23 вересня загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла щонайменше до восьми. Дані щодо наслідків балістичної атаки на Київ уточнюються.

Зеленський відреагував на удар балістикою по Києву

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський удар по столиці стався саме тоді, коли він у Нью-Йорку зустрічався з членами Палати представників США та обговорював закон Ліндсі Грема і посилення санкцій проти РФ і захист України від балістичних ракет.

Зеленський наголосив, що серед об’єктів, які постраждали під час нічної атаки, — житлові будинки, пологовий будинок, а також об’єкти енергетики та логістики.

— Цю війну Росія без тиску не завершить. Тоді, коли люди спали, в небі були спалахи від вибухів, — заявив президент.

Глава держави закликав партнерів посилити протиракетний захист України та наголосив на необхідності перехоплювачів для протидії російській балістиці. Він також закликав реалізувати санкції проти Росії та тих, хто допомагає їй отримувати доходи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 674-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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