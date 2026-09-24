Вибухи в Рівному сьогодні, 24 вересня, прогриміли під час ранкової атаки на Україну.

Про те, що було чути вибухи у Рівному, повідомляють місцеві ЗМІ.

Вибухи в Рівному 24 вересня: що відомо

Уранці 24 вересня під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Рівному.

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Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих ударних безпілотників територією Рівненської області.

Зокрема, військові повідомляли про БпЛА поблизу Костополя, який рухався в напрямку Луцька.

Інформації про можливі влучання, руйнування або постраждалих у Рівному на цей момент немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 674-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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