Атака на Київ: дрон влучив в офісну будівлю в Солом’янському районі, є загиблі
Удень у п’ятницю, 25 вересня, росіяни здійснили атаку на Київ. Зафіксоване влучання в офісну будівлю, є постраждалі.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Атака на Київ 25 вересня: які наслідки
– У Соломʼянському районі, внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю, пошкоджений фасад та вибиті вікна в будівлі, – зазначив міський голова.
Кличко уточнив, що на парковці біля офісної будівлі, де було влучання дрона, горять автівки.
Станом на 15:34 відомо, що внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю в Соломʼянському районі загинуло четверо людей, семеро постраждалих, зокрема одна дитина.
Пошкоджений медзаклад в Соломʼянському районі. Трьох людей, які перебували неподалік від нього, госпіталізували, серед них – одна дитина.
Пожежу на парковці біля офісного центру ліквідували.
Нагадаємо, у ніч проти п’ятниці ворог атакував Київ ударними дронами. Були зафіксовані влучання у чотирьох районах.
У Солом’янському районі БпЛА впав на нежитлову будівлю. Там також сталося влучання у 25-поверховий житловий будинок на рівні четвертого поверху.
Ще на одній локації у Солом’янському районі внаслідок падіння безпілотника виникло загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі.
У Подільському районі безпілотник влучив у нежитлову будівлю. На Печерську – ворожий дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок на рівні 7–10 поверхів.
У Шевченківському районі – влучання БпЛА в 5-поверхову нежитлову будівлю.
Унаслідок ранкової атаки на Київ 25 вересня загинув підліток 14 років.
Постраждали 20 людей, серед яких – дев’ятирічний хлопчик. Усіх поранених медики госпіталізували, один із них перебуває у тяжкому стані.