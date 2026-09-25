Удень у п’ятницю, 25 вересня, росіяни здійснили атаку на Київ. Зафіксоване влучання в офісну будівлю, є постраждалі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Атака на Київ 25 вересня: які наслідки

– У Соломʼянському районі, внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю, пошкоджений фасад та вибиті вікна в будівлі, – зазначив міський голова.

Кличко уточнив, що на парковці біля офісної будівлі, де було влучання дрона, горять автівки.

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Станом на 15:34 відомо, що внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю в Соломʼянському районі загинуло четверо людей, семеро постраждалих, зокрема одна дитина.

Пошкоджений медзаклад в Соломʼянському районі. Трьох людей, які перебували неподалік від нього, госпіталізували, серед них – одна дитина.

Пожежу на парковці біля офісного центру ліквідували.

Нагадаємо, у ніч проти п’ятниці ворог атакував Київ ударними дронами. Були зафіксовані влучання у чотирьох районах.

У Солом’янському районі БпЛА впав на нежитлову будівлю. Там також сталося влучання у 25-поверховий житловий будинок на рівні четвертого поверху.

Ще на одній локації у Солом’янському районі внаслідок падіння безпілотника виникло загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі.

У Подільському районі безпілотник влучив у нежитлову будівлю. На Печерську – ворожий дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок на рівні 7–10 поверхів.

У Шевченківському районі – влучання БпЛА в 5-поверхову нежитлову будівлю.

Унаслідок ранкової атаки на Київ 25 вересня загинув підліток 14 років.

Постраждали 20 людей, серед яких – дев’ятирічний хлопчик. Усіх поранених медики госпіталізували, один із них перебуває у тяжкому стані.

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