Уночі проти 25 вересня російські війська атакували Київську область безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомили начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко та поліція Київщини.

Атака на Київську область 25 вересня: що відомо

За даними поліції, у Бучанському районі внаслідок російської атаки пошкоджено приватний будинок.

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У Броварському районі пошкоджень зазнало складське приміщення.

У Бориспільському районі внаслідок атаки пошкоджено виробниче приміщення, виникла пожежа. Вогнеборці ліквідували займання.

Ще низку пошкоджень зафіксували в Обухівському районі. Там пошкоджено три приватні домоволодіння та чотири транспортні засоби.

За даними обласної влади, загалом на Київщині пошкоджено дев’ять об’єктів.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок атаки люди не постраждали. Пізніше поліція уточнила інформацію та повідомила про травмовану 80-річну жінку в Бучанському районі.

На місцях ударів працюють поліцейські та рятувальники. Правоохоронці оглядають пошкоджені об’єкти та документують наслідки російської атаки на Київську область 25 вересня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 675-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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