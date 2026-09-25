Уранці 25 вересня російські війська здійснили атаку на Полтавську область ударними безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомили начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич та секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.

Атака на Полтавську область 25 вересня: що відомо

За інформацією Полтавської ОВА, у Полтавському районі російський БпЛА влучив в об’єкт залізничної інфраструктури. Попередньо, внаслідок удару люди не постраждали.

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Згодом у Полтавській міській раді повідомили про наслідки атаки й у житловому секторі. До міської оперативної служби надійшло повідомлення про пошкодження приватного будинку.

У будинку та на прилеглій території пошкоджено паркан, вхідні двері, шифер і скло. На місце направили відповідні служби.

Крім того, ще три ворожі БпЛА виявили на трьох локаціях у Полтавському районі. Два з них були з бойовими частинами. На місцях працюють відповідні служби. Звернень щодо травмованих до екстрених служб не надходило.

Наслідки російської атаки зафіксували й у Лубенському районі. Там на відкритій місцевості впав ворожий БпЛА з бойовою частиною.

На місці падіння безпілотника працюють сапери та відповідні служби. Попередньо, у Лубенському районі також минулося без постраждалих.

Інформація про масштаби пошкоджень та інші можливі наслідки атаки на Полтавську область 25 вересня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 675-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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