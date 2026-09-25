Вибухи в Києві прогриміли у ніч проти 25 вересня, коли ворог атакував столицю ударними безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 25 вересня: що відомо

Перші наслідки вибухів у Києві сьогодні зафіксували у Солом’янському районі столиці. За словами Віталія Кличка, там сталося падіння БпЛА на нежитлову будівлю.

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Пізніше мер повідомив про влучання у цьому ж районі у 25-поверховий житловий будинок. За попередньою інформацією, удар припав на рівень четвертого поверху.

Ще на одній локації у Солом’янському районі внаслідок падіння безпілотника виникло загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. Попередньо, є постраждалі, однак, їхня кількість наразі невідома.

Наслідки атаки зафіксували й у Подільському районі Києва. Там, за інформацією Кличка, БпЛА влучив у нежитлову будівлю.

Екстрені служби вже прибули на місця влучань.

Під час вибухів у Києві також оголошували ракетну небезпеку. Влада закликала киян залишатися в укриттях.

Інформація щодо наслідків вибухів у Києві 25 вересня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 675-ту добу.

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