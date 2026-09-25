Два медзаклади пошкоджено під час ранкових вибухів у Запоріжжі сьогодні, 25 вересня.

Про наслідки атаки повідомив в. о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Вибухи в Запоріжжі 25 вересня: що відомо

За інформацією обласної влади, після вибухів у Запоріжжі сьогодні, 25 вересня, зафіксували влучання по кількох об’єктах.

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Одним із них став медичний заклад. Унаслідок удару там виникла пожежа.

Із медзакладу евакуювали п’ятьох людей. Попередньо, один чоловік дістав легкі травми, йому надають необхідну медичну допомогу. Інших поранених серед евакуйованих немає.

Згодом стало відомо, що внаслідок ранкової атаки постраждав ще один медичний заклад Запоріжжя. Там пошкоджено приміщення, автомобілі швидкої допомоги та цивільні автівки. Люди на цій локації не постраждали.

На місцях ударів працюють відповідні служби. Інформація про наслідки ранкових вибухів у Запоріжжі 25 вересня та можливі нові пошкодження уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 675-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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