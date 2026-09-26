Чергова ворожа атака на Київ відбулася у ніч проти неділі, 26 вересня. Сили ППО працюють по російських БпЛА. Є влучання у Солом’янському районі, постраждала жінка.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

Атака на Київ 26 вересня: які наслідки

– У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях, – написав мер.

У ДСНС додали, що в Солом’янському районі внаслідок російського обстрілу пошкоджено фасад п’ятиповерхового житлового будинку. На місці працювала аварійна газова служба.

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Рятувальники деблокували двері пошкоджені вибуховою хвилею. Постраждалу жінку передано медикам.

У Шевченківському районі через атаку дронів сталася пожежа в нежитловому будинку. Вона була ліквідована на площі 30 квадратних метрів.

Перед цим Повітряні сили попередили про рух реактивного БпЛА повз Вишгорода в напрямку Києва, в бік Оболоні.

Також реактивний безпілотник був зафіксований над Жулянами.

Ворог посилив атаки на столицю ввечері. О 20:00 Клично написав, що у Шевченківському районі зафіксовано влучання БпЛА в офісну будівлю.

Пізніше уламки дрона впали у Святошинському районі на територію закладу дошкільної освіти. В обох випадках без пожежі руйнувань.

О 21:22 Кличко додав, що у Соломʼянському районі є влучання в нежитлову будівлю, є задимлення.

У Солом’янському районі також БпЛА впав на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджений п’ятиповерховий будинок. У ньому вибиті вікна та пошкоджений фасад.

Влучання безпілотника в незаселений житловий будинок відбулося також у Шевченківському районі.

Загалом протягом 26 вересня, внаслідок атак ворога, в столиці постраждали семеро людей. Медики надали їм допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, у п’ятницю, 25 вересня, росіяни здійснили атаку на Київ. Зафіксоване влучання в офісну будівлю – бізнес-центр Інком. Загинули семеро людей, 59 постраждалих.

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