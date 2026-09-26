Нічна атака на Одещину: пошкоджено понад 10 будинків, готель та підприємство
У ніч проти 26 вересня російські окупаційні війська здійснили масований обстріл цивільної інфраструктури Одеської області. Внаслідок ворожих ударів на півдні регіону руйнувань зазнали житлові будинки, адміністративні споруди та комерційні об’єкти.
Оновлено о 11:08. Про це повідомили ДСНС України та начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Атака на Одеську область: які наслідки 26 вересня
За даними очільника ОВА, під ударом опинилася цивільна інфраструктура південних районів Одеської області. Зокрема, зафіксовано такі руйнування:
- пошкоджено фасади та скління понад 10 приватних і багатоповерхових житлових будинків;
- пошкоджень зазнав готельно-ресторанний комплекс;
- зафіксовано руйнування адміністративних будівель на території місцевого підприємства.
Вже близько 10:30 стало відомо, що російські війська атакували автодорогу в Одеській області. Пошкоджено три вантажні автомобілі, один з яких загорівся. Постраждало троє людей.
На місцях влучань та падіння уламків триває ліквідація наслідків ворожої атаки. До робіт залучені всі необхідні екстрені та профільні служби регіону.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 676-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Одеська ОВА, ДСНС