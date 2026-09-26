Під час нічної атаки російських військ на Київ зазнав пошкоджень гіпермаркет Auchan Біличі, розташований у торговельно-розважальному центрі Lavina Mall.

Про це повідомила пресслужба компанії Ашан.

Auchan Біличі у ТРЦ Lavina Mall в Києві пошкоджений

У компанії зазначили, що внаслідок ворожого удару та пошкодження Auchan Біличі у ТРЦ Lavina Mall в Києві ніхто серед людей не постраждав.

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— Сьогодні вночі під час ворожої атаки зазнав пошкоджень наш Auchan Біличі. На щастя, ніхто не постраждав, — йдеться в офіційній заяві компанії.

У зв’язку із руйнуваннями гіпермаркет тимчасово припиняє приймання відвідувачів та обслуговування покупців.

Наразі фахівці проводять комплексне оцінювання технічного стану будівлі та внутрішніх приміщень магазину.

У компанії зазначають, що Auchan Біличі відновить свою роботу лише після завершення всіх експертних перевірок, проведення необхідних ремонтних і відновлювальних робіт.

У ніч на 26 вересня Росія атакувала Київ, внаслідок чого є пошкодження у Солом’янському, Оболонському, Дарницькому та Святошинському районах. Відомо щонайменше про п’ятьох постраждалих.

Крім цього, Київська область потрапила під російську атаку. Зокрема, у Бориспільському районі виникла пожежа у складській будівлі, де постраждали двоє людей.

Також в Обухівському районі пошкоджено приватний житловий будинок та два легкові автомобілі, а у Бучанському районі — приватний житловий будинок.

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