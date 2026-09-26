Упродовж нічної атаки на Україну російські війська застосували безпілотники різних типів.

Про це 26 вересня повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, зазначають оборонці неба, почалася ще з 18:00 25 вересня.

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З того часу росіяни запустили 173 ударних дронів типу Shahed (понад 50 із яких становили реактивні), Гербера, БпЛА-імітатори типу Пародія.

Летіли безпілотники з районів російських Орла, Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, Шаталова; тимчасово окупованого Донецьк, а також із Гвардійського, що в поки що окупованому Криму.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 07:30 26 вересня збили або приглушили 134 БпЛА.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях. Ще на восьми локаціях впали збиті дрони чи їхні уламки.

Атака на Україну триває — у повітряному просторі залишається кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 676-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряне командування Південь

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