Атака на Харківщину відбулася вдень 26 вересня. Росіяни завдали ракетного удару по селу Леб’яже Чугуївського району. Відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атака на Харківщину 26 вересня: які наслідки

– Четверо людей дістали поранення. Серед постраждалих двоє дітей, п’яти та дванадцяти років, які зазнали гострої реакції на стрес, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки на Харківщину сьогодні пошкоджено багатоквартирний будинок та 15 автівок. Екстрені служби працюють на місці удару.

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Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська атакували Харківську область, завдавши удару по аграрному підприємству.

Унаслідок атаки загинули шестеро працівників ферми, які сортували овочі, ще 12 людей дістали поранень.

Постраждалим була надана медична допомога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 676-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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