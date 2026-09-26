Російські війська завдали ударів безпілотними літальними апаратами по Харкову. Ворожі дрони поцілили по цивільній інфраструктурі та житловому сектору в Київському та Салтівському районах міста, внаслідок чого є поранені та руйнування.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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У Київському районі міста зафіксовано два влучання ворожими дронами.

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Водночас у Салтівському районі російські безпілотники поцілили поблизу нежитлових будівель. Також зафіксовано руйнування житлового сектору:

пошкоджено двоповерховий житловий будинок;

пошкоджено низку автомобілів, частина з яких спалахнула.

У Салтівському районі кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Серед поранених:

37-річна жінка;

48-річна жінка;

44-річний чоловік;

53-річний чоловік.

Усім постраждалим громадянам медики надають необхідну допомогу. На місцях російських ударів у Харкові працюють відповідні профільні та екстрені служби.

Атаки РФ на Харківську область

Протягом минулої доби під російські атаки потрапили Харків і 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей.

Зокрема, у Харкові четверо постраждалих після ударів у Салтівському та Київському районах. У селищі Золочів поранено 27-річного чоловіка, гостру реакцію на стрес отримала 20-річна жінка.

За даними ОВА, РФ активно застосовувала по Харківщині різні види озброєння. Зокрема, дві ракети, один КАБ та РСЗВ, три безпілотники типу Герань-2, шість FPV-дронів та 144 БпЛА (тип встановлюється).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 676-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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