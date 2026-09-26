Вибухи в Харкові: у двох районах є влучання, чотири людини поранені
- Російські війська атакували безпілотниками Київський та Салтівський райони Харкова.
- Унаслідок ударів пошкоджено двоповерховий житловий будинок і автомобілі, поранення дістали четверо людей.
Російські війська завдали ударів безпілотними літальними апаратами по Харкову. Ворожі дрони поцілили по цивільній інфраструктурі та житловому сектору в Київському та Салтівському районах міста, внаслідок чого є поранені та руйнування.
Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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У Київському районі міста зафіксовано два влучання ворожими дронами.
Водночас у Салтівському районі російські безпілотники поцілили поблизу нежитлових будівель. Також зафіксовано руйнування житлового сектору:
- пошкоджено двоповерховий житловий будинок;
- пошкоджено низку автомобілів, частина з яких спалахнула.
У Салтівському районі кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Серед поранених:
- 37-річна жінка;
- 48-річна жінка;
- 44-річний чоловік;
- 53-річний чоловік.
Усім постраждалим громадянам медики надають необхідну допомогу. На місцях російських ударів у Харкові працюють відповідні профільні та екстрені служби.
Атаки РФ на Харківську область
Протягом минулої доби під російські атаки потрапили Харків і 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей.
Зокрема, у Харкові четверо постраждалих після ударів у Салтівському та Київському районах. У селищі Золочів поранено 27-річного чоловіка, гостру реакцію на стрес отримала 20-річна жінка.
За даними ОВА, РФ активно застосовувала по Харківщині різні види озброєння. Зокрема, дві ракети, один КАБ та РСЗВ, три безпілотники типу Герань-2, шість FPV-дронів та 144 БпЛА (тип встановлюється).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 676-ту добу.
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