Російська армія завдала удару керованими авіаційними бомбами по місту Суми. Під прицілом окупантів опинилися житлові будинки, які зазнають атак уже не вперше, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Оновлено о 13:52. Про це повідомили начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров та керівник МВА Сергій Кривошеєнко.

Вибухи в Сумах: які наслідки 26 вересня

Внаслідок ворожого авіаудару в Ковпаківському районі Сум є загиблі та поранені. РФ атакувала центральну частину міста трьома КАБами.

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Зокрема, загинули двоє людей, щонайменше шестеро осіб дістали поранення, серед яких є 11-місячна дитина. Усім постраждалим медичні працівники наразі надають необхідну допомогу.

За уточненою інформацією, влучання сталося на двох локаціях. Під удари потрапили адміністративна будівлю, житлові багатоповерхівки, недіюче кафе у парковій зоні.

На місцях влучань працюють відповідні профільні та екстрені служби. Остаточні наслідки ворожого обстрілу та масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 676-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА, Сумська МВА

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