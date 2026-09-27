Одна людина загинула та четверо постраждали внаслідок атаки на Київську область 27 вересня.

Про наслідки атаки повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Атака на Київську область 27 вересня: що відомо

За інформацією Ткаченка, у Вишневому Бучанського району внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено п’ять автомобілів. Також на місці виникла пожежа.

Зараз дивляться

Унаслідок атаки загинула одна людина, ще троє постраждали. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого у Фастівському районі. Там пошкоджено підприємство з виробництва вікон та два автомобілі.

Поранення дістав охоронець підприємства. Чоловіка госпіталізували, його стан та характер травм уточнюються. Таким чином, кількість постраждалих унаслідок атаки на Київщину зросла до чотирьох.

Нові пошкодження зафіксували й у Броварському районі. Унаслідок атаки пошкоджено складську будівлю — частину покрівлі та фасад. Також пошкоджена недобудована адміністративна будівля іншого підприємства.

У самих Броварах вирували пожежі у складській та офісній будівлях.

На місцях працюють рятувальники та інші необхідні служби.

У Київській ОВА повідомили, що після російського обстрілу в містах Бровари та Обухів тимчасово погіршився стан атмосферного повітря.

За даними моніторингових постів, основним забруднювачем наразі є дрібнодисперсний пил.

До покращення ситуації жителям радять тримати вікна зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води.

Водночас в інших населених пунктах Київської області, де здійснюють моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували. Рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 677-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.