Після атаки на Полтавську область 27 вересня майже пів тисячі споживачів залишилися без світла.

Про наслідки повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Атака на Полтавську область 27 вересня: що відомо

Унаслідок атаки на Полтавську область сьогодні, 27 вересня, зафіксовані руйнування у двох районах.

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У Миргородському районі ворожі дрони влучили по промислових підприємствах на кількох локаціях. На щастя, минулося без постраждалих.

У Полтавському районі внаслідок падіння російського безпілотника пошкоджено лінії електропередачі.

За інформацією голови Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, через пошкодження без електропостачання тимчасово залишилися близько 500 споживачів.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Інформації про постраждалих унаслідок атаки на Полтавську область 27 вересня не надходило.

Нагадаємо, що вночі проти 27 вересня російські війська також атакували ударними безпілотниками Житомирську область.

За інформацією голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, ввечері та вночі ворог кілька разів атакував цивільні об’єкти регіону.

У Коростенському районі внаслідок ударів пошкоджено будівлю промислового підприємства, а у Бердичівському районі — об’єкт транспортної інфраструктури.

За останніми даними обласної влади, інформації про загиблих або постраждалих не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 677-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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