Сьогодні вдень РФ трьома авіабомбами вдарили по центральній частині Сум.

Атака на Суми 27 вересня: що відомо

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Виговський, росіяни трьома авіабомбами вдарили по центральній частині міста. Одне з влучань – по території спеціалізованого дитячого будинку.

– Цілеспрямована атака проти маленьких життів, – наголосив він.

На жаль, відомо про двох загиблих людей від цього обстрілу, серед них – 16-річна дівчина.

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– Світла памʼять та співчуття близьким. Щонайменше пʼятеро людей поранені. Усім надається необхідна допомога, – додав він.

Водночас міністр МВС зауважив, що останніми тижнями ворог майже безперервно атакує цивільну інфраструктуру. Напередодні під ударами опинилися школи та дитячий садочок у Києві та Київській області. Сьогодні у столиці серед постраждалих від обстрілів теж є діти.

За його словами, це свідомий і цинічний терор та фактично полювання на людей, в якому немає жодного військового сенсу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 677-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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