У Києві пошкоджено будівлю головного офісу Київстару: що відомо
Будівлю головного офісу Київстару пошкоджено під час атаки на Київ 27 вересня.
Про це Фактам ICTV повідомили у пресслужбі Київстару.
Пошкоджено будівлю Київстару в Києві 27 вересня: що відомо
У пресслужбі компанії повідомили, що після пошкодження будівлі Київстару в Києві 27 вересня всі працівники перебувають у безпеці.
Наразі в Київстарі оцінюють наслідки атаки та координують необхідні подальші дії.
Інших подробиць щодо характеру та масштабів пошкоджень у компанії наразі не повідомляли.
Нагадаємо, що російські війська атакують столицю безпілотниками від ночі 27 вересня.
Зокрема, у Солом’янському районі були влучання у складську та офісну будівлі, уламки також впали на будівлю закладу освіти.
За даними ДСНС, на одній із локацій загорілася одноповерхова будівля СТО. За іншою адресою під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі рятувальники виявили тіло чоловіка.
Наслідки зафіксували й у Шевченківському районі, де було пошкоджено нежитлову будівлю.
За останніми даними міського голови Віталія Кличка, постраждали четверо людей, серед них дві 16-річні дівчини.
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