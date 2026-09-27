Будівлю головного офісу Київстару пошкоджено під час атаки на Київ 27 вересня.

Про це Фактам ICTV повідомили у пресслужбі Київстару.

Пошкоджено будівлю Київстару в Києві 27 вересня: що відомо

У пресслужбі компанії повідомили, що після пошкодження будівлі Київстару в Києві 27 вересня всі працівники перебувають у безпеці.

Зараз дивляться

Наразі в Київстарі оцінюють наслідки атаки та координують необхідні подальші дії.

Інших подробиць щодо характеру та масштабів пошкоджень у компанії наразі не повідомляли.

Нагадаємо, що російські війська атакують столицю безпілотниками від ночі 27 вересня.

Зокрема, у Солом’янському районі були влучання у складську та офісну будівлі, уламки також впали на будівлю закладу освіти.

За даними ДСНС, на одній із локацій загорілася одноповерхова будівля СТО. За іншою адресою під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі рятувальники виявили тіло чоловіка.

Наслідки зафіксували й у Шевченківському районі, де було пошкоджено нежитлову будівлю.

За останніми даними міського голови Віталія Кличка, постраждали четверо людей, серед них дві 16-річні дівчини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 677-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.