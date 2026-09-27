Отець Адріан, який дістав поранення під час нападу з ножем у монастирі в польському Ярославі, закликав не покладати відповідальність за злочин на всіх українців.

Напад у монастирі у Польщі: отець Адріан виступив із закликом

Через два дні після нападу Ярославське абатство знову відкрилося для вірян, пише Onet. У суботу там молилися за загиблого священника Станіслава Збойновича та ще чотирьох людей, які постраждали внаслідок атаки.

Під час меси проповідь виголосив отець Адріан — один із поранених. Священник, у якого були забинтовані голова та рука і залишалися синці на обличчі, заявив, що прощає 31-річного нападника. За його словами, він говорить про прощення також від імені загиблого отця Станіслава.

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Священник закликав вірян молитися за нападника та попросив не переносити ставлення до нього на весь український народ.

– Я також хотів би попросити вас не звинувачувати народ, з якого походить злочинець… Зло було скоєно конкретною особою, яка несе відповідальність за свої дії. Тому я прошу вас не відповідати злом на зло, а відповідати любов’ю, підтримкою та розумінням, – додав він.

Напад стався вранці 24 вересня на території Ярославського абатства на вулиці Бенедиктинській.

За даними польських правоохоронців, 31-річний громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей — чотирьох чоловіків та жінку. Один зі священників унаслідок отриманих поранень загинув.

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