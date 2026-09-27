Чотири людини поранені внаслідок підриву гранати в Шептицькому Львівської області.

Про це 27 вересня повідомили в поліції Львівської області.

Підрив гранати у Шептицькому: що відомо

Після повідомлення про вибух гранати у Шептицькому на місце прибули слідчо-оперативна група Шептицького районного відділу поліції, вибухотехніки та інші служби поліції Львівщини.

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Унаслідок вибуху осколкові поранення дістали четверо місцевих жителів. Серед них — дівчата віком 17, 18 років, 56 річна жіна та 26-річний чоловік.

Постраждалих доправили до лікарні та надали медичну допомогу. За даними поліції, загрози їхньому життю немає.

Правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту з перехожими, за їхніми даними, підірвав 36-річний житель Шептицького району — військовослужбовець, який перебував у відпустці.

Його місцеперебування встановили та затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. У поліції зазначили, що найближчим часом суд має обрати затриманому запобіжний захід.

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