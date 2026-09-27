Унаслідок вибухів у Дніпрі 27 вересня спалахнула пожежа.

Про наслідки атаки повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 27 вересня: що відомо

Вибухи у Дніпрі сьогодні, 27 вересня, стали наслідком ворожої атаки. Після удару в місті виникла пожежа.

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За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, дані щодо можливих постраждалих наразі уточнюються.

Інформації про те, який саме об’єкт зазнав пошкоджень, від обласної влади не було.

Зауважимо, що перед цим російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони області. Загалом ворог понад 20 разів застосовував безпілотники та артилерію.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Пошкоджено підприємство і ринок, виникли пожежі.

У Синельниківському районі російські війська атакували Миколаївську громаду. Пораненого чоловіка у важкому стані госпіталізували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 677-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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