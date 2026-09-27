У Києві 27 вересня пролунали вибухи, є влучання у двох районах.

Вибухи у Києві 27 вересня: що відомо

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у Голосіївському районі, попередньо, влучання в адміністративну будівлю.

Також у Дарницькому районі зафіксовано влучання БпЛА в 9-поверховий в житловий будинок на рівні 4-5 поверхів. Також КМВА повідомила про падіння уламків на території дитячого садочка.

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Наразі відомо про одну постраждалу жінку.

Екстрені служби прямують на місце.

У Солом’янському районі, внаслідок падіння уламків виникло загоряння автомобілів.

Нагадаємо, що російські війська атакують столиц безпілотниками від ночі 27 вересня.

У Солом’янському районі Києва зафіксували влучання у складську та офісну будівлі, а уламки впали на приміщення одного із закладів освіти.

Як повідомили у ДСНС, на одній із локацій спалахнула одноповерхова будівля СТО. Ще за однією адресою під час ліквідації пожежі в нежитловій будівлі рятувальники виявили тіло чоловіка.

У Шевченківському районі внаслідок атаки також пошкоджено нежитлову будівлю.

За останньою інформацією мера Києва Віталія Кличка, постраждали четверо людей, зокрема дві 16-річні дівчини.

Так, під час атаки на Київ 27 вересня було пошкоджено будівлю головного офісу Київстару.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 677-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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