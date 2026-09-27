Вибухи в Києві прогриміли 27 вересня, коли ворог атакував столицю ударними безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомили мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Вибухи в Києві 27 вересня: що відомо

Уночі 27 вересня російські війська знову атакували Київ безпілотниками. Перші наслідки зафіксували в Солом’янському районі столиці.

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За інформацією Віталія Кличка, ворожий БпЛА влучив у складську будівлю. Унаслідок удару там виникла пожежа, на місце прибули екстрені служби.

Згодом у КМВА повідомили про ще одне влучання у Солом’янському районі — в офісну будівлю.

Пізніше у ДСНС уточнили, що внаслідок нічної атаки загинув чоловік. В одному з місць влучання БпЛА загорілася одноповерхова будівля СТО. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на розташований поруч заклад громадського харчування. Близько 03:00 пожежу ліквідували.

За іншою адресою безпілотник влучив у нежитлову будівлю. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Загоряння також ліквідували.

Інформація про інші можливі наслідки атаки на Київ 27 вересня уточнюється.

Напередодні Київ також перебував під російською атакою.

Зокрема, у Солом’янському районі було пошкоджено фасад п’ятиповерхового житлового будинку, постраждала жінка. Також у цьому районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю.

У Шевченківському районі внаслідок атаки сталася пожежа у нежитловій будівлі. Пізніше там зафіксували влучання БпЛА в офісну будівлю. Також пошкоджено житловий будинок.

У Святошинському районі уламки безпілотника впали на територію закладу дошкільної освіти.

Загалом унаслідок атак на столицю протягом 26 вересня постраждали щонайменше восьмеро людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 677-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

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