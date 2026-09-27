Під час ранкових вибухів у Запоріжжі 27 вересня загинула, щонайменше, одна людина.

Про наслідки атаки повідомив в. о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Вибухи в Запоріжжі 27 вересня: що відомо

Уранці 27 вересня російські війська атакували Запоріжжя ударним безпілотником.

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За інформацією Михайла Семікіна, у Шевченківському районі російський Shahed влучив у будинок приватного сектору. Після удару виникла пожежа.

У момент атаки поруч рухався автомобіль.

Наразі відомо, що унаслідок вибухів у Запоріжжі сьогодні, 27 вересня, одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Постраждалому надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що вночі проти 27 вересня російські війська атакували Комишуваху та Новотаврійське Запорізької області.

У Комишувасі внаслідок удару загинув чоловік, ще четверо людей — жінка та троє чоловіків — дістали поранення. Також зруйновано один приватний будинок, ще кілька розташованих поруч пошкоджено.

Під ранок стало відомо про удар по Новотаврійському. За даними Семікіна, російські війська атакували автомобіль, який їхав селом. Машина загорілася, як наслідок — загинули чоловік та жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 677-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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