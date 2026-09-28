Унаслідок ворожої атаки у Броварському районі Київської області зазнала пошкоджень складська будівля. У зоні пожежі зафіксували незначне перевищення хімічної речовини аміак NH3.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Київську область: наслідки 28 вересня

На місці атаки у Броварському районі виникла пожежа, яку вогнеборцям ДСНС вдалося локалізувати. Наразі триває її остаточна ліквідація.

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Фахівці провели на місці надзвичайної події радіаційну та хімічну розвідку. За даними моніторингового поста атмосферного повітря, безпосередньо в зоні пожежі локально виявлено незначне перевищення концентрації хімічної речовини — аміаку NH3.

Водночас у Київській ОВА наголошують, що по місту Бровари жодних перевищень норми вмісту аміаку не зафіксовано. Наразі загрози життю та здоров’ю населення немає.

У разі виявленння концентрацій та тривалого перебування в зоні горіння можливе легке подразнення слизових оболонок носа або першіння в горлі. Також у повітрі може відчуватися запах продуктів горіння, що здатен викликати тимчасовий дискомфорт під час дихання.

До повної стабілізації ситуації фахівці радять тримати вікна та двері зачиненими, утриматися від тривалого перебування на відкритому повітрі, вживати достатню кількість води, вимкнути кондиціонери, а за наявності домашнього очищувача повітря — увімкнути його на максимальний режим.

У разі погіршення самопочуття громадянам рекомендують негайно звертатися по допомогу до медичних закладів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 678-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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