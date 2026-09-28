Атаку російського ударного безпілотника зафіксували в безпосередній близькості від державного кордону з Польщею. Водночас влучання безпосередньо у розташований поруч пункт пропуску Ягодин не зафіксовано.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на поінформовані джерела.

Дрон влучив біля ПП Ягодин на кордоні з Польщею

За словами співрозмовника видання, російський ударний дрон влучив за кількасот метрів від лінії кордону.

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— Пункт пропуску Ягодин не постраждав, — уточнило джерело.

Це вже не перший російський удар у прикордонній зоні. Нагадаємо, 13 вересня РФ завдала удару по локомотиву пасажирського потяга Укрзалізниці у Волинській області — лише за два кілометри від кордону з Польщею.

За даними Укрзалізниці, за декілька хвилин до цієї атаки на станції перебував дипломатичний потяг, в якому їхали радники з питань безпеки кількох країн-членів ЄС та колишні європейські високопосадовці, зокрема, експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон.

Водночас безпосередньо під час самого удару на станції залишався інший потяг, у якому перебував колишній директор американського Центрального розвідувального управління Девід Петреус.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що російський реактивний дрон завдав удару по українській території приблизно за 2 км від прикордонного переходу з Польщею в Дорогуську. Польський повітряний простір порушено не було.

– Черговий напад Росії на західній Україні. Реактивний дрон завдав удару по українській території приблизно за 2 км від прикордонного переходу з Польщею в Дорогуську. Порушення польського повітряного простору не відбулося, – зазначив Косіняк-Камиш у мережі X.

За його словами, польська авіація та системи протиповітряної оборони були приведені в готовність до можливих дій.

Після відбою повітряної тривоги літаки повернулися на свої бази, тоді як підрозділи ППО продовжили роботу в режимі спостереження та чергування.

В Міноборони Польщі прокоментували удар РФ

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що російський реактивний дрон завдав удару по українській території приблизно за 2 км від прикордонного переходу з Польщею в Дорогуську. Польський повітряний простір порушено не було.

– Черговий напад Росії на західній Україні. Реактивний дрон завдав удару по українській території приблизно за 2 км від прикордонного переходу з Польщею в Дорогуську. Порушення польського повітряного простору не відбулося, – зазначив Косіняк-Камиш у мережі X.

За його словами, польська авіація та системи протиповітряної оборони були приведені в готовність до можливих дій.

Після відбою повітряної тривоги літаки повернулися на свої бази, тоді як підрозділи ППО продовжили роботу в режимі спостереження та чергування.

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